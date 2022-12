Pékin express

A l’occasion du Nouvel An chinois, Bottega Veneta a frappé fort, et rappelé au passage qu’on pouvait très bien se retirer des réseaux sociaux et parvenir à faire passer des messages. En l’occurrence, un monumental ruban lumineux déroulé sur la Grande Muraille et alternant le logo en toutes lettres de la maison de couture et «Bonne année» en mandarin, le tout en «vert Bottega Veneta» et orange, synonyme de chance dans la culture chinoise. Une campagne chargée de sens, puisque la marque s’est aussi engagée à soutenir financièrement la restauration de la passe de Shanhai, un des tronçons emblématiques de la muraille.