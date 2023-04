Petits légumes de printemps sur feu ouvert avec dip bagna cauda

Entrée ou en-cas pour 4 personnes

Après l’hiver, la première cargaison de légumes nouveaux est un soulagement pour les adeptes de cuisine. Bien qu’ils soient déjà délicieux crus, avec un peu de créativité, ils peuvent être encore plus savoureux. Une fois revenus sur le feu, ils caramélisent légèrement à l’extérieur, ce qui leur confère des notes sucrées et d’umami. Pratiquement n’importe quel feu ouvert peut servir de source de chaleur, à condition qu’il soit suffisamment chaud et que les flammes soient réduites. Utiliser une (vieille) passoire en Inox comme un wok perméable où la température et la fumée cuisent les légumes brièvement mais efficacement.

Matériel:

Une passoire demi-sphérique en Inox spéciale cuisson

Un barbecue

Ingrédients:

3 jeunes carottes avec les fanes

6 gros radis avec les fanes

1 radis pastèque ou navet

3 mini concombres

1 petite courgette jaune

2 asperges vertes

1 bulbe d’ail

2 filets d’anchois salés

Un peu de sauce Worcestershire

1 c à s de moutarde

2 jaunes d’œufs

Huile d’olive

Poivre noir

Une rasade de jus de citron

Cuire l’ail

Allumer le barbecue. Dès que les charbons sont ardents, les mettre sur le côté. Poser l’ail, emballé dans du papier aluminium, sur la grille à un endroit où la chaleur est à peine supportable pour la main. Laisser mijoter au moins 25 minutes et remuer régulièrement. Vérifier si toutes les gousses d’ail sont devenues complètement tendres. Retirer du feu et laisser refroidir.

Préparer la mayonnaise

Réaliser un mélange bien épais avec les jaunes d’œufs, la moutarde et l’huile. Dans un cul-de-poule, presser toutes les gousses d’ail et, à l’aide d’une fourchette, les aplatir jusqu’à obtention d’une pâte. Incorporer les anchois et répéter l’opération. Mélanger la mayonnaise et la relever à l’aide du jus de citron, de la sauce Worcestershire et d’un peu de poivre noir.

Cuire les légumes

Eplucher les légumes et les couper en petits morceaux. Les poser dans la passoire. Retirer la grille et laisser la passoire au-dessus des braises jusqu’à ce que les premiers petits légumes grésillent. Faire sauter en remuant dans la passoire pendant environ 5 à 7 minutes. Servir les légumes croquants avec une bonne cuillerée de dip.

© Photos Tabas