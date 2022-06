Pieds verts

Avec la deuxième édition de sa capsule durable Green Side, le chausseur italien Fratelli Rossetti continue à faire des pas dans la bonne direction et affirme sa volonté de repenser son processus de production. Car il ne s’agit pas ici d’une collection teintée de greenwashing mais bien du lancement d’un changement conscient vers des techniques de fabrication plus respectueuses de l’environnement. Un revirement qui suit le cap adopté par de plus en plus de marques, la griffe faisant toutefois figure de précurseur dans le petit monde très fermé du luxe. Et pour partir du bon pied, rien de tel que de commencer par son iconique mocassin Brera, décliné pour l’occasion en daim et lin, avec moins de 0,803 kg CO2/m2 rejeté lors de la production, et une semelle en caoutchouc résolument moderne. Andiamo!

380 euros, fratellirossetti.com