Poisson vapeur

Un poisson blanc entier, par exemple du loup de mer ou de la daurade, écaillé et nettoyé

10 cm de gingembre

3 oignons de printemps

2 c à s d’huile d’arachide ou de tournesol

1 piment rouge séché

1 c à s de poivre du Sichuan

3 c à s de sauce de soja légère

1 c à s de vin Shaoxing ou de sherry

une pointe de poivre blanc

une pointe de sucre blanc

1. Laver le poisson convenablement et le poser sur une assiette retournée, un plat ou un panier vapeur.

2. Couper en lamelles l’oignon de printemps et le gingembre. Farcir le poisson d’un tiers et le parsemer du reste.

3. Verser 1/2 cm d’eau dans une poêle ou un wok et poser le poisson au centre. Faire cuire à la vapeur pendant environ 10 minutes et servir sur un grand plat ou une assiette.

4. Dans une petite poêle, verser de l’huile, ajouter du poivre du Sichuan et les lamelles de piment et faire chauffer jusqu’à ce que l’huile commence à fumer. Verser précautionneusement sur le poisson.

5. Dans la même poêle, réchauffer la sauce de soja et le vin avec le poivre et le sucre. Napper le poisson et le plat, puis servir avec du riz blanc.