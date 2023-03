Propre et net

«Ceci n’est pas un savon», assurent Yasmine Mili et Lorenz Luttgens, le duo derrière le label belge Moro, qui dévoile sa vision ambitieuse des soins du corps après des années de recherche et de développement. Le résultat: une gamme de produits haut de gamme, qui dit adieu au plastique jetable et au transport inutile d’eau. Le savon pour les mains et le gel douche sont ainsi présentés dans des sachets compostables contenant 20 grammes de poudre concentrée, à transvaser dans un flacon éternel en verre et à transformer soi-même en savon liquide à l’aide d’eau du robinet. En prime, toutes les formules sont à base d’ingrédients cultivés de manière 100% traçable, dans le respect de la planète et invariablement le plus localement possible − et sans sulfate de sodium ni dérivés pétrochimiques. Tout propre, tout beau.

Dès 6 euros. Boutique en ligne et points de vente sur moro-essentials.com