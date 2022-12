R.I.P. Issey Miyake

Avec la disparition d’Issey Miyake le 5 août, à 84 ans, le monde de la mode perd l’un de ses créateurs les plus influents. Tout au long de sa carrière, l’inventeur de vêtements – un terme qu’il préférait à celui de créateur et faiseur de tendances – a innové tant dans les matières choisies et les techniques que les formes de ses collections. L’homme, qui a fait partie de la jeune garde japonnaise ayant apporté un vent de fraîcheur dans la couture parisienne à partir des années 70, militait aussi pour l’inclusion avant tout le monde. En 1995 déjà, il organisait ainsi un défilé avec des modèles âgés de 62 à 92 ans. On gardera en mémoire les plissés mythiques de sa collection Pleats please, ses modèles d’une pièce de tissu, sans coutures, et bien sûr ses parfums, imaginés en collaboration avec le colosse japonais de la beauté Shiseido. Sayōnara.