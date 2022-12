R.I.P. Patrick Demarchelier

Le photographe star français meurt à l’âge de 78 ans à Saint-Barthélémy, où il menait une vie recluse depuis de nombreuses années. Il avait un contrat exclusif avec Condé Nast, a shooté les calendriers Pirelli, les people et les top-modèles, les campagnes de Dior, Chanel et Armani et créé les pochettes CD de Madonna et Janet Jackson. Sans oublier ses iconiques portraits de Lady Di. Il y a pourtant une ombre au tableau. En 2018, il est accusé de harcèlement sexuel par ses collaboratrices, ce qu’il a toujours nié. S’il est ainsi tombé de son piédestal, un procès n’aura toutefois finalement jamais lieu.