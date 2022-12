R.I.P. Thierry Mugler

Le créateur français décède le 23 janvier. Grands chapeaux, épaules larges, tailles de guêpe et stillettos: il a dessiné la silhouette du powerdressing par excellence dans les années 80. Certaines ont trouvé ses créations libératrices, d’autres les ont jugées excessives et même plutôt sexistes. L’exposition à succès qui a fait le tour du monde en 2019 a influencé les jeunes créateurs d’aujourd’hui, mais on retiendra aussi son parfum Angel qui a changé l’histoire de la parfumerie. Et reste à ce jour un best-seller floral.