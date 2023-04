Recette du canard laqué à la pékinoise

Ingrédients

-1 canard de Pékin 20 crêpes de froment chinoises ½ concombre 1 oignon de printemps 1 tige de poireau (blanche) 4 c à s de sauce hoisin

– Pour la marinade: 200 ml de sauce hoisin 2 c à s de sauce chu hou 1 c à s de sauce au sésame 1 c à s de beurre de cacahuète 4 c à s de sauce soja

– Pour le laquage: 200 ml de vinaigre 200 ml de vinaigre de riz rouge 2 c à s de maltose ou de miel

– Pour la farce: 2 gousses d’ail 2 anis étoilés 1 morceau de gingembre de 4 cm 4 oignons de printemps 1 c à c de poudre de cinq épices