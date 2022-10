Recette gagnante

Des bons plans pour éviter aux fans de design circulaire de tourner en rond.

La durabilité ne doit pas devenir élitiste: c’est fort de ce constat que le cuisiniste danois Kvik a imaginé une nouvelle gamme de cuisines, plus circulaire mais aussi et surtout plus abordable que jamais. Si elle est déjà composée à 70% de matériaux recyclés, 99% de ses éléments peuvent être à leur tour recyclés une fois démontés. Plus verte la vie. Enfin, dans un dégradé de tons terre, en l’occurrence, mais on reste dans le thème.