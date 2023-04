Regards de stars

Karl Lagerfeld ne se séparait jamais des siennes, assurant préférer voir plutôt qu’être observé… Les collabs les plus désirables de ce printemps risquent pourtant bien de faire de vous l’objet de toutes les attentions.

1. Effet holmes

Devenue culte depuis que Katie Holmes s’est affichée dans son cardigan twin-set en laine à même la peau, la marque new-yorkaise Khaite signe pour Oliver Peoples trois modèles de solaires, déclinés en cinq coloris. Une capsule qui mêle palette vintage, design sobre et savoir-faire italien. En d’autres termes, une élégance raffinée rétro juste ce qu’il faut. Vous êtes plutôt 1969, 1971 ou 1983?

Dès 345 euros, khaite.com

2. Hailey en vue

Vogue Eyewear a fait confiance à Hailey Bieber, pour une troisième ligne Signature. De l’esprit rétro décontracté des derniers défilés aux tons chatoyants des tapis rouges, en passant par l’attitude dynamique d’une mode urbaine, cette collab incarne tous les styles. Pour moderniser cat-eye sixties et montures rectangulaires nineties, la top américaine a choisi des acétates transparents aux teintes opalines chics.

Dès 99 euros, vogue-eyewear.com

3. Stylé, Mbappé

Coup franc pour le footballeur français, qui lance sa collection Signature 2023 avec Oakley. Une collaboration qui marie le design emblématique du lunetier au style personnel de Kylian Mbappé, pour un parfait équilibre de performance et de style. Avec une palette de couleurs sophistiquées, alliant marron et or, et un jeu de translucidité des montures, la capsule se veut semblable au jeu du sportif sur le terrain: percutante.

Dès 130 euros, oakley.com

© SDP