Relève assurée

Des Fashion Weeks au vestiaire d’Emily in Paris, la mode belge est célébrée bien au-delà de nos frontières. Et de nouveaux labels n’ont de cesse d’affiner l’allure chic et décomplexée qui a fait notre renommée.

1 Marie Martens

Pour la nouvelle collection de son label éponyme, la Parisienne d’origine belge a tenu à rendre hommage aux paradis perdus des étés enfantins. Promenades bucoliques, pique-niques ou encore heures indolentes passées à jouer au bord d’un étang: la collection Childhood mêle cuir, textile et lin dans des tonalités douces qui rappellent la chaleur estivale.

marie-martens.com

2 Vestito

Des blazers vintage retravaillés en pièces uniques: c’est l’objectif de Vestito Collected, la marque de Juliette Janssen. «Je cherchais une veste rétro pour moi. Les tissus étaient beaux, mais moisis, et les modèles ne m’allaient pas», raconte la vingtenaire. D’où son envie de produire des créations qui s’inscrivent dans la durée, car l’achat conscient est au cœur de ses préoccupations. Et les tenues chinées qui ne conviennent pas pour ses collections sont données à des œuvres caritatives.

vestito-collected.com

3 Liya

C’est pour les besoins d’un reportage que la styliste du Vif Weekend Ilja De Weerdt s’est retrouvée chez Items14, la marque de tricots de Claudia Jaspers. Et le courant est tellement bien passé entre elles qu’elles imaginent aujourd’hui un nouveau label, LIYA, tissé de créations minimalistes en matières naturelles. Robes et pulls en cachemire, chemisiers et jupes en soie… Les pièces sont dévoilées au compte-gouttes pour éviter la surproduction, et pourront être assorties de bijoux, actuellement en production.

@liya-antwerp

Vestito © REBEKKAELIZA