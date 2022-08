Respect des Saisons

Découverte de notre gourmande Belgique, avec des produits locaux qui subliment un savoir-faire forcément unique.

Quoi? Brasserie à vapeur

Spécialité? Bière

Où? Pipaix, depuis 1984

Le cœur de la Brasserie de Pipaix est un fascinant patrimoine: une machine à vapeur de douze chevaux cachée derrière une grande cuve en fonte bardée de bois. L’engin a été fabriqué aux Ateliers de Monsville, à Jemappes, en 1894 – son aspect rappelle les pages de l’Encyclopédie consacrées à Denis Papin. Un an plus tard, elle est implantée dans une ferme-brasserie existant, elle, depuis 1795 et désormais classée au patrimoine de Wallonie. Son rôle? Faire fonctionner la brasserie, bien sûr, mais aussi contribuer à une série de tâches agricoles, comme couper la paille pour les chevaux. Autant dire que cet ensemble unique vaut le coup d’œil. On s’y rend à l’occasion de l’un des brassins publics programmés par Jean-Louis Dits, l’artisan qui a sauvé cette merveille de l’oubli en 1984. Dès 9 heures, on assiste à l’empâtage et, alors que la salle de brassage se transforme en hammam, c’est tout le processus de la fabrication de la bière qui se déroule. Le meilleur moment? Midi, quand sonne l’heure du déjeuner. En plus de faire de la bière, Jean-Louis prépare – avec Vinciane, sa femme, et une série de bénévoles – un buffet mémorable qui sacre le «fait maison»: pain confectionné sur place, soupes préparées avec les légumes du jardin, jambons cuits, saumon fumé par ses soins, fromages affinés glanés dans les fermes à proximité, œufs des poules qui s’agitent derrière la brasserie…

© Tony Le Duc

Qu’il s’agisse de La Vapeur en folie, une blonde de caractère, ou de La Vapeur d’Halloween, élaborée à partir de potirons, la gamme se distingue par des étiquettes potaches assumées par Dits, qui se revendique «soixante-huitard en guerre contre le système, le profit et la déshumanisation qui en résultent». Notre coup de cœur? La Saison de Pipaix, une recette originale de bière Saison transmise depuis les débuts de la ferme-brasserie. «J’ai reçu cette recette joliment calligraphiée dans un vieux carnet noir de la main de Gaston Biset, le précédent brasseur», confie Jean-Louis Dits. Plus de 200 ans de savoir-faire que celui-ci transmettra lui-même un jour à quelqu’un d’assez fou – mais aussi d’assez sage – pour se lancer dans cette aventure unique: perpétuer la tradition de la dernière brasserie à vapeur au monde. Passionné, Jean-Louis Dits aime rappeler l’histoire des Saisons: «Les fermiers-brasseurs brassaient en hiver une bière qui servait pendant la saison, le moment des récoltes, à rafraîchir les ouvriers agricoles sur les champs. Il fallait donc une bière légère, à l’époque entre 2 et 3% de volume d’alcool, et désaltérante à toute température. D’où des épices et une petite acidité. Ce breuvage bouilli avait l’avantage de présenter moins de risques sanitaires que l’eau.»

