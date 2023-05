Royaume-Uni

Angleterre – Whitworth Locke, Manchester – Dès 100 euros

Séjours d’un week-end… ou de trois mois? La chaîne hôtelière Whitworth Locke, présente de Dublin à Berlin, est connue pour ses locations d’appartements avec service hôtelier. A Manchester, vous séjournerez dans une ancienne usine de coton. Vous pourrez y cuisiner vous-même, dans une cuisine SMEG équipée, ou simplement profiter du restaurant et du bar à café. L’hôtel est idéalement situé pour explorer la ville, mais si le temps n’est pas avec vous, des cours de cuisine ou des ateliers DJ sont disponibles sur inscription.

Princess Street 74,

Manchester, lockeliving.com

Angleterre – Artist Residence Brighton – Dès 150 euros

Une centaine d’artistes ont décoré les murs, les sols et les plafonds de cet hôtel de Brighton en échange d’un séjour gratuit. Cette technique a immédiatement été adoptée par d’autres établissements de la chaîne, de Londres à Bristol. Ici, l’intérieur reflète désormais l’âme de la plus grande ville côtière d’Angleterre, avec des meubles vintage, des œuvres d’art et des plaids cosy sur les lits. Certaines chambres offrent une vue sur la mer ou la jetée. Pour les chambres les moins chères, mieux vaut réserver plusieurs mois à l’avance.

Regency Square 33, Brighton, artistresidence.co.uk

Angleterre – Mama Shelter, LondRES – Dès 111 euros

Juste à côté de Shoreditch, dans l’est de Londres, se trouve le Mama Shelter, qui allie confort et design. Connue pour ses prix doux, cette chaîne hôtelière possède des enseignes dans près de vingt villes. Dans les chambres, les plafonds colorés et les sols aux motifs audacieux ravissent les visiteurs. De l’énergie à revendre? Rendez-vous dans la salle de sport ou dans les deux salles de karaoké. Les petits animaux domestiques sont les bienvenus et le restaurant sert des plats d’inspiration française ainsi que des fish and chips.

Hackney Road 437, Londres, mamashelter.com

Angleterre – The Pilgrm, LondRES – Dès 125 euros

Voici l’endroit idéal pour se détendre après une journée passée dans la capitale anglaise. L’escalier en bois antique vous mène aux 73 chambres, dans un décor sobre, mais chaleureux. Lève-tôt ou couche-tard: l’hôtel sert un brunch entre 8 et 15 heures. Il met également deux vélos de la marque britannique Temple Cycles en location (gratuite). Si vous réservez votre chambre via le site Internet, vous bénéficierez d’une réduction de 25% au restaurant.

London Street 25, Londres, thepilgrm.com

Ecosse – Hotel Du Vin, Glasgow – Dès 132 euros

Ce boutique-hôtel se trouve dans le quartier branché de West End, à Glasgow. Le bar propose plus de 300 whiskys, 600 vins et de nombreux cigares. Chaque chambre dispose d’une baignoire et d’une douche, et le bistrot sert des plats écossais et modernes à base d’ingrédients locaux, notamment de la viande provenant d’un fournisseur de la Cour. Les jardins botaniques de Glasgow sont accessibles à pied. Attention, vous ne trouverez pas de chambres à moins de 150 euros avant janvier 2024. Réservez donc bien à l’avance.

Devonshire Gardens 1,

Glasgow, hotelduvin.com/locations/glasgow