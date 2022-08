Sac sans saison

Elle a étudié le design d’intérieur et de mobilier puis celui de bijoux et trouvé sa voie en 2012, presque par hasard, en sortant de sa zone de confort et en créant un sac à main. Mais ce n’était pas un revirement, juste la suite logique de son amour pour la forme et la fonction. Depuis, Mieke Dierckx signe une collection à son nom, des «sacs sans saison» made in Portugal, ses manières à elle d’être «sustainable». Dans son atelier de Westerlo, elle les rêve parfaits, intemporels et «élégants à tous points de vue». Et quand l’envie lui prend, elle relance son emblématique Briefcase dans de subtiles variations et dans une gradation «Caran d’Ache» vitaminée.

miekedierckx.be