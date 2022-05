Sacrée street

On sous-estime souvent l’apport de la street food à la gastronomie. Or, ces dernières années ont prouvé combien ce patrimoine gustatif hantait l’imaginaire des chefs. Entre bao revisités, gyoza décalés et autres tacos sublimés, on ne compte plus les talents qui se sont emparés de ce corpus, qui méritait bien un hommage. C’est chose faite avec la première édition de Streat Fest, un événement bruxellois dédié à la cuisine de rue. Une parenthèse festive de quatre jours pendant lesquels 50 chefs donneront à goûter leur interprétation du phénomène. Avec quelques cadors des fourneaux tels que Stefan Jacobs (Hors Champs), Glen Ramaekers (Humphrey) ou Kenzo Nakata (Gramm). Mais il ne sera pas seulement question de déguster passivement lors de cet événement, on pourra aussi mettre la main à la pâte à la faveur de cours, de workshops et autres tutos.

Streat Fest, Tour & Taxis, à Bruxelles, streatfest.be Du 12 au 15 mai.