Salade Olivier

500 g de pommes de terre à chair ferme

125 g de carottes

125 g de concombre

2 grands cornichons

2 œufs cuits durs

5 grosses crevettes cuites

2 jaunes d’œufs

1 c à c de moutarde

1 c à c de vinaigre blanc

un demi-litre d’huile neutre,

par exemple d’arachide ou de tournesol

un peu d’eau

1. Eplucher les pommes de terre, les couper en brunoise et les cuire à point dans de l’eau salée. Rincer à l’eau froide. Répéter l’opération avec les carottes.

2. Couper les crevettes en petits morceaux.

3. Couper le concombre dans le sens de la longueur, retirer les pépins et le couper en petits dés. Répéter l’opération avec les cornichons.

4. Dans un bol gradué, mixer les jaunes d’œufs, la moutarde, le vinaigre et l’huile neutre avec un mixeur plongeur jusqu’à obtention d’une mayonnaise et utiliser un peu d’eau pour atteindre la bonne onctuosité. Saler et poivrer.

5. On peut servir en mélangeant le tout et en le présentant dans un beau plat, mais on peut aussi empiler les ingrédients par couleur et proposer la sauce séparément.

Bon à savoir: Cette salade peut contenir différents ingrédients, selon la saison et l’offre. Les pommes de terre sont la principale composante. Des petits pois, haricots verts ou rutabagas peuvent compléter le plat. Les crevettes peuvent être remplacées par des écrevisses ou du jambon. Les œufs de cailles au lieu d’œufs de poules sont un marqueur de luxe par excellence.