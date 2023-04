Sans un pli

Dans la foulée du retour en grâce du papier peint panoramique, c’est au tour de l’univers du textile de s’inspirer des paysages bucoliques. Des imprimés historiques remis au goût du jour par diverses maisons de bon ton, le créateur français Pierre Frey venant tout juste de dévoiler sa réinterprétation de plus d’une cinquantaine de tissus et tapisseries issus des collections patrimoniales de Versailles et du musée des Arts Décoratifs de Paris, entre autres. La mode est décidément un éternel recommencement…