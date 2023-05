Scandinavie

Finlande – Hotel Ax, Helsinki – Dès 119 euros

La sculpture d’un monstre marin qui orne la façade de l’hôtel AX donne immédiatement le sourire. L’hôtel vous aide à découvrir la scène artistique d’Helsinki, mais se décrit aussi comme une expérience arty, avec ses chambres créatives et ses grandes œuvres d’artistes finlandais. Le centre-ville est accessible en dix minutes en transports en commun et le port se trouve également à proximité. Fait amusant et inhabituel: les personnes de plus de 62 ans bénéficient d’une réduction de 20% sur le prix, déjà raisonnable, des chambres.

Välimerenkatu 18, Helsinki, hotelax.fi

Finlande – Scandic Helsinki Hub, Helsinki – Dès 114 euros

Situé dans une ancienne imprimerie, en activité il y a cent ans, cet hôtel offre un cadre unique à ses visiteurs avec pas moins de 352 chambres, un restaurant de cuisine italienne, un jardin, une terrasse et plusieurs espaces événementiels à l’atmosphère chaleureuse, malgré la taille du bâtiment. L’adresse se trouve dans le sud d’Helsinki, à côté du parc de la Vieille église et à proximité de cafés, de restaurants et du centre commercial Kamppi. Elle fait partie de la chaîne hôtelière Scandic, présente dans de nombreux pays de l’Europe du Nord.

Annankatu 18, Helsinki,

scandichotels.fi

Suède – Blique by Nobis, Stockholm – Dès 115 euros

Cet ancien entrepôt de Philips abrite un joli hôtel au design industriel dans Hagastaden, le quartier des galeries de Stockholm. Les chambres les moins chères sont petites et confortables, mais dépourvues de fenêtre, ce qui est toutefois un avantage lorsque le soleil se lève à 3h30 en été. Ce qui rend cette adresse unique, ce sont les conférences gratuites qui y sont organisées avec des entrepreneurs et des artistes scandinaves, et le toit-terrasse qui surplombe la ville. Pour les férus de mode, la boutique d’archives d’Acne Studios se trouve à deux pas.

Gävlegatan 18, Stockholm, bliquebynobis.se

Suède – Gio, Stockholm – Dès 135 euros

Situé en bordure du centre de Stockholm, cet hôtel séduit par sa proximité avec le magnifique Hagapark, l’un des domaines récréatifs les plus populaires de Suède, notamment prisé par certains membres de la famille royale. Le centre-ville est accessible en 15 minutes en transports en commun. L’hôtel et ses chambres sont décorés à la scandinave, avec quelques touches plus méridionales, comme au bar. Les petits plus: la terrasse en été, le salon parfait pour le coworking et les chambres où les animaux de compagnie sont les bienvenus.

Råsundavägen 1, Solna,

hotelgio.se

Danemark – Zoku, COPENHAGUE – Dès 150 euros

Située dans le quartier branché d’Amager Vest, au sud de Copenhague, cette adresse charmera les plus créatifs. Que vous optiez pour un loft XL avec salon, cuisine et salle de sport ou pour une chambre compacte plus classique, tout est élégant et pratique. Les nuitées à 150 euros doivent être réservées plusieurs mois à l’avance, et une fois sur place, l’enregistrement se fait dans le jardin d’hiver sur le toit, entouré de verdure et d’espaces ensoleillés. Zoku possède d’autres établissements, notamment à Amsterdam et à Paris.

Amagerfælledvej 108,

livezoku.com/copenhagen

Norvège – Att revier, Oslo – Dès 132 euros

Particularité de ce boutique-hôtel ouvert l’été dernier à Oslo: il n’y a pas de lobby, l’enregistrement étant entièrement numérisé. L’ambiance y est toutefois conviviale, et les différents bars et restaurants de l’endroit n’y sont pas pour rien. Les 65 chambres et appartements, décorés par une équipe d’architectes d’intérieur norvégiens, arborent tous des couleurs chaudes, offrant un doux dépaysement loin de la ville. Les petits plus: une réduction de 25% sur la première réservation et un partage des coups de cœur de l’hôtel dans la capitale sur le site Internet.

Kongens gate 5, Oslo,

attstays.com/revier

Hotel AX © SDP

Le jardin d’hiver sur le toit du Zoku © EWOUT HUIBERS

Le salon du Gio © SDP