Scène de ménage

De plus en plus lookés, nos produits d’entretien deviennent des éléments de déco à part entière. Les formules plus propres et les matières douces des accessoires nous donnent même envie de jouer les Cendrillon stylées.

1—Balayette (avec sa ramassette), Zara Home, 22,99 euros.

2—Pinces à linges en bois, Zara Home, 12,99 euros le lot de 20.

3—Essuie-vaisselle Jacquard, H2O at Home, 19 euros.

4—Nettoyant multi-surfaces au vinaigre, La Droguerie, Diptyque, 35 euros (disponible chez senteursdailleurs.com)

5—Liquide vaisselle à la fleur d’oranger, La Droguerie, Diptyque, 35 euros (disponible chez senteursdailleurs.com)

6—Eponges en raphia, Zara Home, 5,99 euros les 2.

7—Brosse vaisselle, La Droguerie, Diptyque, 12 euros (disponible chez senteursdailleurs.com)

8—Duopad en microfibre olive, H2O at Home, 9,20 euros le lot de 2.

9—Adoucissant parfumé pour le linge, The Ritual of Sakura, Rituals, 12,90 euros.

10—Eponges à récurer, Zara Home, 6,99 euros les 2.