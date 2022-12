Le retour de la vie nocturne et des excès qui y sont associés semblent s’être accompagné d’une montée en puissance du martini dans sa version la plus radicale. Si les zoomers adorent ce mélange à parts égales de gin et de vermouth frappé à la glace et paré d’une olive sur cure-dent, c’est parce qu’il en jette. Il vous donne l’air sophistiqué grâce à son verre sur pied rempli à ras bord, véritable bête noire des barmans. Sa très haute teneur en alcool en fait la soupape de décompression idéale.