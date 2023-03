Shopping: du minimaliste épuré au grunge, les incontournables pour un look nineties

Du grunge au minimalisme en passant par un scénario stylistique inspiré de Clueless: triptyque esthétique.

Grunge toujours

Près de trente ans après sa mort, l’esprit de Kurt Cobain est toujours bien vivant et ses adeptes atteignent le Nirvana, un cardigan à la fois.

Boucles d’oreilles dépareillées, 65 euros, Justine Clenquet. justineclenquet.com © PACKSHOTS: SDP

Manteau en laine imprimé guépard, 2 500 euros, Stella McCartney. stellamccartney.com © PACKSHOTS: SDP

Débardeur, 650 euros, Dior. dior.com © PACKSHOTS: SDP

Chemise à carreaux, 540 euros, Dsquared2. dsquared2.com © PACKSHOTS: SDP

Pépite nostalgique: sous le nom de 2die4 archive, la Bruxelloise Clara Marie Tuillier collectionne les vêtements rares, notamment des années 90 et 2000, comme ces bottines Gucci à 392,60 euros. 2die4archive.com © PACKSHOTS: SDP

Pantalon en jersey oversize, 840 euros, Meryll Rogge. meryllrogge.com © PACKSHOTS: SDP

Minimalisme chic

Lignes épurées, couleurs neutres et sobriété: on adore le less is more.

Pantalon en soie, 139 euros, Hund Hund. hundhund.com © PACKSHOTS: SDP

Jupe trois-quarts, 129,90 euros, Terre Bleue. terrebleue.com © PACKSHOTS: SDP

Robe sans manches, 595 euros, Max Mara. maxmara.com © PACKSHOTS: SDP

Veste en cuir, 699 euros, riani. riani.com © PACKSHOTS: SDP

Top, 100 euros, Filippa K. filippa-k.com © PACKSHOTS: SDP

Sac bandoulière, 205 euros, Pangaia. pangaia.com © PACKSHOTS: SDP

Sandales, 390 euros, Rejina Pyo. rejinapyo.com © PACKSHOTS: SDP

Lunettes de soleil, 455 euros, Victoria Beckham. victoriabeckham.com © PACKSHOTS: SDP

Les Années collège

Futile, la Cher Horowitz incarnée par Alicia Silverstone dans Clueless? Son allure preppy décomplexée n’en finit pas d’inspirer les modeuses, qui voient en elle une icône. Et toc!

Débardeur, 280 euros, Filippa K. filippa-k.com

Pépite nostalgique: Grâce au système de notation Herpium, il est plus facile de juger de la qualité des achats vintage en ligne. Cet ensemble du Gianni Versace en 1994 a eu 7/10 (veste) et 9/10 (jupe). Prix: 550 euros. herpium.com © PACKSHOTS: SDP

Sac à main vichy, 4 500 euros, Chanel. chanel.com

Top, 195 euros, Ganni. ganni.com © PACKSHOTS: SDP

Chaussettes au-dessus du genou, 1 850 euros, Miu Miu. miumiu.com © PACKSHOTS: SDP

Boucles d’oreilles en forme de cœur, 130 euros, Marc Jacobs. marcjacobs.com © PACKSHOTS: SDP

Blazer, 1 050 euros, Vivienne Westwood. viviennewestwood.com © PACKSHOTS: SDP

Lire aussi: 1997, l’année de la mode où tout a basculé