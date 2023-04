Shopping engagé

Du 27 au 29 avril, Le Vif Weekend et MAD Brussels organisent les Brussels Fashion & Designers Sales. L’occasion d’allier découverte de la crème de la création issue de la capitale et shopping branché. En marge de noms établis, Conni Kaminski et Jessie Lecomte en tête, l’événement sera l’occasion de découvrir la nouvelle garde belge, des bijoux queer power de Cleo Chrome aux vêtements non genrés de 3WV, en passant par les influences belgo-algériennes de Kenza Taleb Vandeput. Un rendez-vous mode et engagé, puisque cette édition soutient la Fashion Revolution Week, entre photobooth #whomademyclothes et workshops avec Juliet Bonhomme, fondatrice de The UpCyclingLab, au MAD.

Infos et créateurs participants : mad.brussels