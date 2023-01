Sous l’objectif

Trois rendez-vous immanquables pour les fans de photographie.

Du 4 février au 10 septembre

1—Star-système

Qu’est-ce qui rend les photos de célébrités si irrésistibles? La rétrospective consacrée au photographe britannique Terry O’Neill apporte un élément de réponse, à travers ses portraits d’icônes de la mode et autres légendes du cinéma et de la musique. Le Fotomuseum aan het Vrijthof de Maastricht présente certaines de ses œuvres les plus marquantes et les plus controversées des soixante dernières années, d’Audrey Hepburn à Brigitte Bardot en passant par Marlene Dietrich, entre autres. Publié dans des magazines tels que Vanity Fair et Vogue, son travail a de maintes fois été rassemblé dans des livres photo et a même été inclus à la National Portrait Gallery de Londres.

De la série The Tourist de Kourtney Roy, 2020. © Kourtney Roy

Famous, fotomuseumaanhetvrijthof.nl

Du 26 janvier au 25 mars

2—Miroir, miroir Dès ce 26 janvier, le Photo Brussels Festival prend à nouveau possession de la capitale pour un mois d’expositions et d’activités liées à la photographie. Au Hangar, Mirror of self ouvre une installation thématique sur les autoportraits. Quelle valeur ont-ils encore maintenant que les selfies sont la norme? 23 artistes se regardent dans les yeux et

interprètent la discipline de manière contemporaine.

Mirror of self, hangar.art, photobrusselsfestival.com

Du 28 janvier au 21 mai

3—Au pays du matin frais

La probabilité que vous ayez choisi la Corée du Nord comme prochaine destination de vacances est minime, mais le pays mystérieux et protégé mérite pourtant d’être visité. Ne fût-ce qu’en images, grâce au travail du photographe français Stephan Gladieu, qui s’est rendu à plusieurs reprises dans la capitale, Pyongyang, ainsi que dans la campagne nord-coréenne pour dresser le portrait de cette nation et de ses habitants. Le musée de la Photographie de Charleroi expose aujourd’hui le résultat: une série de clichés qui semblent flotter entre fiction et réalité, grâce au parti pris de leur auteur d’immortaliser les habitants comme des icônes.

Corée du Nord, museephoto.be