Suède alors!

Quand IKEA s’associe à Swedish House Mafia, cela donne Obegränsad, une collection de plus de vingt produits pensés pour permettre aux musiciens et autres fans d’art numérique de se construire un home studio à prix abordable. Une collection en édition limitée disponible dès ce mois d’octobre dans les magasins du géant suédois ainsi que sur sa boutique en ligne. Et si vous êtes plus du genre à écouter de la musique qu’à en produire, sachez que la gamme comprend également un tourne-disques monochrome du plus bel effet.

ikea.be