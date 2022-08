Suivre le fil

Pour ce numéro dédié à la mode, nous avons donné carte blanche à l’un des fleurons de la jeune création belge: le label Bernadette. Dont les fondatrices, Bernadette et Charlotte de Geyter, ont imaginé pour l’occasion une couverture tissée de morceaux de leurs anciennes collections.

Quatre ans après son lancement, Bernadette s’est fait un (pré)nom bien au-delà de nos frontières avec ses imprimés colorés. Qui se portent désormais autant aux Etats-Unis qu’ici. Pour le duo mère-fille formé par Bernadette et Charlotte de Geyter, la pandémie aura été l’occasion d’imaginer une collection dédiée à la maison, dont ce joli patchwork de tissus est le dernier ajout. «Naturellement, en tant que marque de mode, on finit par se retrouver avec des petits surplus, explique Charlotte. Ce serait dommage de les jeter, d’autant que nous tenons à limiter notre empreinte écologique au maximum, donc nous avons toujours tout gardé.» Et constitué ainsi une archive textile de taille, qu’elles ont eu l’idée d’exploiter dans un plaid qui rassemblerait les différents imprimés des collections écoulées.

Pour cette carte blanche dans Le Vif Weekend, le label a imaginé une pièce éclectique et bigarrée, qui a demandé «au moins dix jours de travail à temps plein» selon les estimations de Charlotte. «Chaque pièce devait être découpée séparément, le tout devait être assemblé de manière esthétique… C’était l’opportunité pour nous de créer un objet atypique, et d’offrir une vitrine unique à nos imprimés.» «Ce qui est bien, c’est qu’aucune pièce ne sera la même, souligne pour sa part Bernadette. Nous allons faire différentes variantes, par exemple uniquement dans des couleurs pastel ou des dégradés de rose, parfaites pour un pique-nique ou comme élément de déco.» Un joli clin d’œil aux parents de la créatrice, qui ont eux-même passé des années à confectionner un plaid chargé de souvenirs.