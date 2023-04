Sur mesure

Pourquoi se limiter au contenu des garde-robes quand on peut imaginer des pièces entières? Du coworking à l’hôtel en passant par le café, trois grands noms de la mode rhabillent des espaces, pour un résultat tiré à quatre épingles.

1—Café Prada

C’est un peu de Milan qui s’invite à Londres avec l’ouverture du Prada Caffé dans l’écrin de Harrods. Avec son habillage vert tendre rehaussé de tuiles noires et blanches, l’espace, où l’on savoure tiramisu, tramezzini et caviar Osciètre, évoque le décor d’un film de Wes Anderson. Un endroit hors du temps où profiter de la dolce vita une bouchée à la fois, avant de se laisser tenter par les pièces de la griffe italienne vendues dans les étages de ce temple de la mode. Mais d’abord, garçon, un espresso per favore!

harrods.com

2—Bureau Lespagnard

Après Sébastien Caporusso, Lionel Jadot ou encore Lous & The Yakuzas, c’est au tour de Jean-Paul Lespagnard de tisser l’ambiance d’un Silversquare. Un coworking installé dans sa ville natale, où le Liégeois a pu laisser libre cours à son esthétique espiègle, les utilisateurs étant accueillis dès l’entrée par un gigantesque Tchantchès doré et pouvant choisir de s’installer à un bureau donnant droit sur un toboggan. Parce que le travail, c’est la santé, et on se sent encore mieux quand le cadre est inspirant.

1, Esplanade Simone Veil, à 4000 Liège. silversquare.eu

3—Hôtel Louboutin

Le chausseur français met à nouveau les branchés à ses pieds, mais cette fois, ce n’est pas la cambrure de ses souliers mais bien le cadre du Vermelho Melides, l’hôtel qu’il vient d’inaugurer au Portugal, qui les a subjugués. Logique, puisque Christian Louboutin entretient une histoire d’amour avec Melides, le village pittoresque de l’Alentejo, près de Lisbonne, où il possède lui-même une maison de vacances depuis plusieurs années. Clin d’œil à sa semelle rouge emblématique («vermelho» signifie rouge en portugais), cet établissement ultrachic est une invitation à la déconnexion − à condition de parvenir à résister à la tentation d’y multiplier les selfies.

vermelhohotel.com

© SDP