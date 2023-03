400 g de riz basmati

3 c à s de yaourt entier

3 c à s de beurre

3 c à s d’huile neutre

une poignée de pistaches ou d’amandes

une pointe de safran

1. Rincer le riz abondamment. Entre-temps, faire tremper le safran dans un peu d’eau.

2. Dans une grande casserole, porter de l’eau à ébullition, ajouter du sel et faire cuire le riz 6 à 7 minutes. Egoutter et rincer à l’eau froide.

3. Mélanger le riz froid avec le yaourt, les fruits secs et le safran et 2 c à s de beurre en petits blocs.

4. Dans une poêle, faire chauffer l’huile et le reste du beurre jusqu’à ce qu’ils brunissent.

5. Prélever le mélange de riz dans la poêle, bien presser et poser une assiette sur le riz. Déposer un poids (boîte de conserve) sur le bord et baisser la température.

6. Laisser cuire 20 à 30 minutes. Eteindre le feu et laisser reposer encore 5 minutes dans la casserole.

7. Retirer le poids de la casserole et retourner la casserole et l’assiette d’un mouvement sec.