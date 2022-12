Botter, la marque de Rushemy Botter, ancien élève de l’Académie d’Anvers, et de sa compagne Lisi Herrebrugh, remporte le Grand Prix des Andam Awards 2022, l’un des concours internationaux les plus prestigieux dans le secteur de la mode. La bonne nouvelle? Le duo prévoit d’investir les 300 000 euros de récompense dans le développement de biotextiles, l’élargissement de son équipe et la sauvegarde des récifs coralliens à Curaçao.