Tea time royal

Le 8 septembre, Elizabeth II décède à 96 ans, dans son château écossais de Balmoral, suscitant une immense émotion au Royaume-Uni. Les Britanniques affluent en nombre pour se recueillir devant son cercueil, où s’achève une file d’attente de plusieurs kilomètres de longueur et de plus de 24 heures. Parmi la pluie d’hommages, se glissent des oursons Paddington par milliers. Il faut dire que, quelques mois plus tôt, pour son jubilé de platine marquant ses 70 ans de règne, la reine était apparue dans un miniclip, prenant le thé au palais de Buckingham avec le petit héros de la littérature enfantine. Celui-ci lui offrait un sandwich à la marmelade sorti tout droit de son chapeau, avant que la souveraine n’en extraie un, à son tour, de son sac à main. Une vidéo qui avait fait le buzz aux quatre coins du royaume… et au-delà.