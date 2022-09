Total look

Pour sa nouvelle collection de revêtements Dekton®, le groupe Cosentino a fait appel à la créativité de l’architecte d’intérieur texane Nina Magon. Laquelle a choisi d’utiliser la versatilité de cette matière qui mélange plus de vingt minéraux pour signer Onirika, une référence assumée à l’onirisme et à l’opulence. L’objectif? «Envelopper les intérieurs d’une brume de motifs de marbre originaux», des sols aux murs en passant par le mobilier, pour un rendu qui invite à «un voyage de rêve à la frontière entre fantaisie et réalité». Le tout, à une fraction du prix du marbre…

