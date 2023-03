Totems qu’on aime

Memphis n’a jamais été plus proche de la Belgique grâce à la galeriste bruxelloise Caroline Notté, qui expose les totems d’Adélie Ducasse dans la maison emblématique de Louis Herman De Koninck, à Uccle. Des œuvres géométriques et colorées qu’Ettore Sottsass n’aurait pas reniées, et qui marient la logique des mathématiques, que l’artiste a étudiées, à la technique et à la rigueur de maisons prestigieuses pour lesquelles elle a travaillé une dizaine d’années. Assemblés de mille et unes manières à la façon des jeux de construction, ses luminaires ludiques invitent à faire entrer la couleur dans les intérieurs.

Jusqu’au 16 mai, carolinenotte.com