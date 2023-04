Avec le concept One In, One Out, Bellerose s’offre un tour dans l’économie circulaire, en vantant la qualité de ses produits au passage. La marque belge donne la possibilité à ses clients de les revendre via sa nouvelle plate-forme de seconde main. Et le label de confier être conscient que «le souci du détail et les bonnes pratiques de fabrication ont un coût», et d’espérer alléger ce dernier, «parce que les vêtements de qualité méritent une deuxième vie».

second-hand.bellerose.be