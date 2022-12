Tours en piste

«Le dernier chantier parisien du monde d’avant.» C’est ainsi que le Figaro qualifie ce récent projet inauguré par le starchitecte Jean Nouvel. Et pour cause, ces tours incarneraient tout ce que les concepteurs d’aujourd’hui entendent annihiler en termes de gaspillage des ressources et d’utilisation de matériaux non écologiques. Nouvelles vedettes du skyline parisien, entre la Seine et les rails de la gare d’Austerlitz, les deux gratte-ciel n’en deviennent pas moins une nouvelle attraction architecturale majeure de la ville, d’autant qu’ils contiennent des bureaux mais également un hôtel 4-étoiles signé Philippe Starck. De quoi relancer le débat sur la densification des villes en hauteur.