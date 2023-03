Toutes voiles dehors

Quand le bureau d’architecture Sophie Jacqmin s’associe au Club Med, cela donne un voilier de 184 cabines transformé en un tout nouveau yacht de luxe pourvu d’un bar, de deux restaurants ainsi que d’une terrasse de 2 000 mètres carrés. Un fabuleux vaisseau appartenant à la Collection Exclusive Club Med, une formule all-in où le bien-être est au cœur des préoccupations. Quand on monte à bord, on peut ainsi profiter de cours de yoga ou de soins écologiques au spa, mais aussi d’un pont de sports nautiques depuis lequel pratiquer ski nautique et plongée en apnée, entre autres activités. Et ce, en navigant à travers divers itinéraires, de la semaine le long des côtes de la Corse et de l’Italie à 21 jours au large entre Nice et Athènes. Hissez haut!

clubmed.be