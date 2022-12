La vidéo a rapidement fait le tour de la toile en l’embrasant. On y découvrait le mannequin et influenceur non binaire Haron Zaanan attablé au Drug Opera, à Bruxelles. Les épaules dénudées. Iel portait une robe bustier, ce qui n’a pas semblé au goût du responsable de l’établissement qui lui a demandé de se couvrir les épaules. Une attaque ouvertement transphobe selon Haron, qui a filmé toute la scène avant de quitter l’enseigne. «Ce n’est pas parce que le responsable m’a dit que ce n’était pas une question de genre que ça ne l’est pas. Et justement ça l’est», avait-iel estimé après les faits.