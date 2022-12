Vert de rage

Il y en a un qui n’aura pas attendu longtemps avant de rompre ses bonnes résolutions: Leonardo DiCaprio, acteur mais aussi ambassadeur de l’ONU contre le changement climatique, aperçu en train de commencer l’année sur un de ces superyachts qui font naufrager encore un peu plus la planète. Il n’en fallait pas plus pour qu’une déferlante d’accusations de greenwashing s’abatte sur lui, et qu’un nouveau buzzword rejoigne notre langage: l’éco-hypocrisie, qu’on range précieusement à côté de «flygskam» et «éco-anxiété» – l’agonie de la Terre est visiblement un terreau fertile pour le vocabulaire.