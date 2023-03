Vert l’avenir

Quand le flegme british rencontre la hype scandinave, le résultat est forcément désirable. Dont acte avec la capsule pensée par le multimarques de luxe Mr Porter pour Arket. Le fil rouge de la collection, disponible aux rayons Homme et Garçon? Une esthétique moderne, audacieuse et colorée qui célèbre la nature − visuellement mais aussi concrètement, une partie de la ligne ayant été créée avec l’association Planet Good Earth, qui entretient le lien familial par le biais du jardinage. Et sa fondatrice, Louise Page, de profiter de cette collab’ pour planter son mantra dans l’esprit des fans de la marque: «Cultivez la terre, soyez reconnaissants de ce qu’elle vous offre, aimez-la et adoptez une démarche circulaire.» Voyez donc la vie en vert, de préférence celui du hoodie émeraude star de ce dressing.

Dès 8 euros, arket.com