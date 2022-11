Vin dans le vent

Découverte de notre gourmande Belgique, avec des produits locaux qui subliment un savoir-faire forcément unique.

Quoi: Domaine du Chant d’Eole

Spécialité: Vin effervescent et méthode traditionnelle

Où: A Quévy, depuis 2015

Le Domaine du Chant d’Eole ne cesse de prendre de l’ampleur, tirant l’image du vin belge vers le haut. Ambition revendiquée? Devenir le plus grand vignoble de Belgique d’ici 2027-2028, date à laquelle il est question de produire 500 000 bouteilles l’an sur 42 hectares (contre 150 000 flacons sur 30 hectares actuellement). Si les premières bouteilles d’Eole ont été commercialisées en 2015, le projet remonte à 2009. Hubert Ewbank de Wespin, l’un des fondateurs, se souvient: «Mon cousin Louis Ewbank et moi avons été contactés par un Champenois qui désirait nous acheter 3 hectares. Nous avons refusé mais comme son projet de faire du vin nous a séduits, nous avons suggéré une association. Celle-ci a été très positive mais a pris fin récemment, nous avons racheté les parts, notamment pour lancer une nouvelle phase d’investissement. Notre vision est à très long terme.»

Pourquoi prospecter de ce côté du Hainaut? Parce qu’en scrutant la commune de Quévy et ses environs sur Google Earth, un œil attentif décèle les taches blanches marquant la présence de terres crayeuses semblables à celles de la Côte des Blancs, fleuron du vignoble champenois. Les terrains des Ewbank font aussi valoir une pente favorable, une altitude propice, une exposition sud-ouest idéale et des couloirs venteux cruciaux pour faire sécher la vigne sur un sol régulièrement arrosé par la pluie. Au bout de cette équation, la production de vin relève de l’évidence. Plutôt qu’une structure sans relief adossée aux parcelles, les concepteurs imaginent à terme un chais contemporain augmenté d’un restaurant prolongé par une terrasse ouverte sur le paysage ou d’une boutique. Ce rêve désormais réalité a été revu et corrigé: sa surface triplera d’ici mars 2023. Pour asseoir le tout, ils s’entourent de pointures: Fabrice Wehrung, œnologue réputé, ou Franck Mazy, connu pour sa proximité avec le domaine Jacques Selosse. «Dès la première année et malgré la jeunesse des vignes, les retours ont été très positifs. 2014 fut une belle année, 2015 un millésime moyen, 2016 et 2017 mauvaises, 2018, 2019 et 2020 exceptionnelles, 2021 pas terrible en raison du mildiou», constate Hubert Ewbank. Malgré ces épisodes en dents de scie, les trois méthodes traditionnelles produites à Quévy (Brut, Brut Prestige et Rosé Brut) remplissent un cahier de charges champenois poussé. A la clé: de nombreux prix, dont la distinction suprême en matière de vins effervescents lors du Concours mondial de Bruxelles (2019), organisé en Suisse, devant plus de 900 autres mousseux et champagnes – pour la première fois en 26 ans, ce titre échappait à un vin de Champagne. Une récompense qui a mis le feu aux poudres, raison pour laquelle, aujourd’hui, une quarantaine de restaurants étoilés du pays proposent les bulles d’Eole.