Votre horoscope chinois de l’été

Que vous réserve votre été, côté astres ? Découvrez-le à travers votre horoscope chinois et les prévisions du 30 juin au 24 août.

Rat

Cet été, de bonnes surprises nourrissent l’optimisme parfois fragile du Rat. Il réussit même à maintenir son budget vacances en dépit de légères contrariétés. En amour, il saura pimenter avec élégance ses soirées estivales afin de jouir pleinement de plaisirs ludiques et charmants.

Buffle

Le Buffle est l’animateur de l’été, sollicité de toutes parts pour organiser barbecues et apéros. Mais qui rangera ensuite? Les siestes en amoureux neutralisent les éventuelles disputes, tandis que les hésitations cèdent la place à des desseins tangibles pour la rentrée prochaine.

Tigre

Le Tigre, invité à toutes les soirées, ne sait plus où donner de la tête. Attention aux dépenses excessives! Côté cœur, de nouvelles amitiés pourraient mener à une aventure estivale pleine de promesses, à condition que les relations à distance ne lui fassent pas peur.

Chat

Explorant de nouveaux horizons, le Chat agrémente ses vacances de voyages et de rencontres inédites. Ses économies restent intactes. En amour, avoir le courage d’affronter certaines difficultés cimente le couple. Crème solaire et chapeau de paille restent ses meilleurs alliés.

Dragon

Le Dragon profite d’un été harmonieux et paisible, propice aux nouvelles rencontres et aux discussions intellectuelles en bord de piscine. Ses opportunités financières sont aussi surprenantes que prometteuses. En amour, il est crucial de partager ses désirs avec tact et délicatesse.

Serpent

Au faîte de sa forme, le Serpent resplendit d’un éclat incontestable. Les tentations diverses lui semblent alors anodines. Cependant, toutes les opportunités ne sont pas forcément bonnes à saisir. En amour, qui trop embrasse échauffe. Un plongeon dans la mer est toujours bénéfique.

Cheval

Une progression captivante se profile à l’horizon, égayant le cœur enjoué des natifs de l’Année du Cheval. Il y a tant de châteaux de sable à construire! Côté budget, sa consommation de limonade est déraisonnable. Les pique-niques sont l’occasion de renouer avec les êtres aimés.

Chèvre

L’été promet détente et avancées pour la Chèvre, sans coup de soleil notable à signaler. Une petite perturbation financière n’affecte guère l’atmosphère joyeuse des vacances. Sur le plan affectif, un ancien problème pourrait muter en une surprise agréable. Qui l’eut anticipé?

Singe

Le Singe tente de discerner ses vrais amis des simples compagnons de plage. Ses enjeux, tout comme ses préoccupations, prennent une tournure estivale plus légère. Sourire au lèvres, il savoure ses victoires. En amour, est-ce trop beau pour être vrai? Assumer sera de mise.

Coq

Face à un été animé, le Coq trouve son équilibre entre farniente et paellas. Son sens de la discipline se révèle un atout précieux pour anticiper les déconvenues. Côté amour, quelques remous sont à prévoir. Les surfeurs se battent toujours entre eux pour prendre la meilleure vague.

Chien

Entre vide-greniers et brocantes, le Chien est à l’affût des bonnes affaires de l’été. Il déterrera avec passion des trésors insoupçonnés, au grand dam de ses concurrents. Un précepte amoureux: les belles rencontres méritent toujours d’être traitées avec respect et égards.

Cochon

Du moment qu’il résiste – parfois – aux appels du marchand de glaces, le Cochon passera un été radieux et paisible. Les défis récents pourraient se transformer en gains. Les compromis au nom de l’amour, même en vacances, ont leurs limites: à chacun de balayer devant sa porte!