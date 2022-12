De l’accueil à l’aéroport à l’hébergement, les TikTokeurs du monde entier se mobilisent pour proposer leur aide aux Américaines qui ont besoin d’avorter mais ne peuvent plus le faire légalement dans leur Etat d’origine suite à l’annulation de l’arrêt historique Roe vs Wade. L’avortement n’est toutefois jamais mentionné explicitement. Au lieu de cela, les internautes évoquent une «excursion en camping» ou une «dégustation de vin», exemples d’algospeak ou de messages codés pour passer outre la modération sur les réseaux sociaux. Autre point commun aux vidéos: #wegodowntogether (NDLR: Si on tombe, on tombe ensemble), extrait du hit Paris des Chainsmokers.

© DR/TIKTOK