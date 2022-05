La zlabia – ou jalebi – est sans conteste l’en-cas sucré le plus populaire du Moyen-Orient, du sud de l’Asie et du Maghreb. Une confiserie mordorée qui concentre toutes les couleurs et les saveurs de ses origines, idéale pour accompagner un bon thé à la menthe fraîche.

Pour 12 à 14 pièces

POUR LA PÂTE (à préparer idéalement au moins 12 h à l’avance pour lui laisser le temps de fermenter)

150 g de farine de froment, 1 c à c de curcuma, 1 c à c de poudre à lever, 250 ml d’eau tiède, 1 c à c de graines de sésame grillées

POUR LE SIROP

150 g de sucre cristallisé, 125 ml d’eau, quelques fils de safran (l’équivalent d’une pointe de couteau), 1 c à s d’eau de fleur d’oranger, 1 c à s de jus de citron

ET AUSSI

1/2 l d’huile au goût neutre pour la friture

1. Mélanger la farine, le curcuma et la poudre à lever dans un bol de taille moyenne, en y incorporant l’eau petit à petit. Couvrir et laisser reposer 12 h à température ambiante.

2. Entre-temps, préparer le sirop de sucre. Faire chauffer à feu doux le sucre, l’eau, le jus de citron, le safran et l’eau de fleur d’oranger. Laisser mijoter 5 min.

3. Il est possible que la pâte soit devenue un peu plus liquide sous l’effet de la fermentation. Dans ce cas, ajouter une cuillère de farine supplémentaire et mélanger soigneusement, puis transférer la pâte dans une poche à douille.

4. Faire chauffer l’huile dans une poêle, et réchauffer également le sirop. Lorsque l’huile est suffisamment chaude, former à l’aide de la poche à douille des spirales de pâte (deux à la fois) que vous ferez frire des deux côtés jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

5. Plonger les zlabias dans le sirop des deux côtés et laisser égoutter sur du papier sulfurisé, en veillant à les parsemer de graines de sésame grillées avant qu’elles n’aient refroidi.

Astuce. Vous pouvez utiliser d’autres épices comme la cardamome ou l’anis étoilé pour parfumer le sirop.

© Diane Hendrikx

