Au vert, citoyens !

Travailler dans un hebdo lifestyle, c’est aussi être confrontés chaque semaine à un vaste dilemme : celui de continuer à faire rêver nos lecteurs, tout en étant cheville ouvrière du grand chantier d’aujourd’hui : celui de la mise en vert de notre planète. En incitant par exemple à ne pas se laisser emporter par le tourbillon alléchant des nouveautés…

L’urgence est là et on ne peut se croiser les bras. En octobre dernier, le Venice Sustainable Fashion Forum, nouveau rendez-vous du secteur autour du développement durable, a souligné le fait que l’UE a fabriqué 6,9 millions de tonnes de produits textiles en 2020, mais aussi produit entre 5,2 et 7,5 millions de tonnes de déchets textiles sur la même période, soit près de 26 milliards de vêtements. Un chiffre qui devrait encore croître de 20% à l’horizon 2030 ! Par individu, cela donne en moyenne 35 pièces dont nous nous défaisons chaque année…

Heureusement tout n’est pas noir pour autant. A l’échelon de l’UE, le Parlement a adopté fin 2023 une nouvelle législation pour notamment interdire la destruction de vêtements neufs non vendus et d’autres mesures favorisant le recyclage et la réutilisation. C’est un pas dans la bonne direction. On vous propose de la suivre en tournant sept fois vos doigts dans votre porte-monnaie avant d’acquérir une énième paire de baskets. Chiche !