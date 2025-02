Edito | À nos amours

Ce 14 février est la journée de l’amour avec un grand A. Son origine est commerciale. Pardon, son origine est… vague. Une fête païenne pour célébrer la fertilité des hommes? Pour rendre hommage à saint Valentin, un prêtre qui mariait les couples en cachette au Moyen Age? Pour marquer le début de la saison des amours pour les oiseaux? Les théories ne manquent pas.

Et bien sûr, la plus moderne est celle de l’argent: rien qu’en 2024, Google enregistrait +250% pour la recherche «idée cadeau st Valentin homme» les sept jours avant le jour J. Et il suffit de se promener à la rue des Bouchers, à Bruxelles, et de se faire alpaguer par une personne promettant «un menu gastronomique et romantique, trois services, pour 40 euros, avec une coupe de bulles (traduisez: une coupe d’Asti) offerte» pour le confirmer.

Mais c’est également un joli prétexte pour programmer un moment avec son ou sa partenaire, ses proches ou ses amis. Dans le fond, à cette date, pourquoi ne pas simplement se poser avec les gens qu’on aime? Et si l’envie vous vient de glisser un bijou dans la main de votre +1, faites-le. Pour ma part, comme depuis dix ans, je me rendrai à l’anniversaire de mon amie Pauline, née le jour de la Saint-Valentin, et il se pourrait bien que je lui offre une boîte de pralines Marcolini. Vive l’amour et vive le chocolat belge!