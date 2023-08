Diner aux chandelles: Nos 7 adresses favorites pour une soirée romantique à Bruxelles 

Lumière tamisée, atmosphère feutrée, cadre intimiste… On a repéré 7 restaurants bruxellois romantiques à souhait, pour passer une jolie soirée en charmante compagnie dans les rues de la capitale. Et en mettre plein les yeux à votre partenaire. On y va?

1. A l’ombre de la ville, le plus bohème

Petite adresse d’initiés, À l’ombre de la ville est l’endroit idéal pour passer une soirée en toute intimité. Avec sa salle à taille humaine, coincé dans une ruelle perpendiculaire de la rue de Namur, ce petit restaurant au charme fou intrigue. Déjà par sa vitrine mais aussi par sa décoration dépareillée, un brin vintage, beaucoup bohème et romantique à souhait.

Nappe fleurie, bougeoirs chinés çà et là, fleurs fraîches et immenses lustres, l’endroit pourrait pourtant friser avec le kitsch et le mauvais goût. Et pourtant, ça fonctionne. On est directement happé par son atmosphère qui nous transporte le temps d’une soirée. Ici, éclairé à la bougie on lâche sa montre et on s’abandonne à l’ivresse du moment présent en bonne compagnie et en dégustant un menu changeant, préparé avec soin et maîtrisé à la perfection.



Rue de la Reinette 7, 1000 Bruxelles

2. La Quincaillerie, le plus charmant

Dans un cadre qui a tout pour plaire – une ancienne quincaillerie dessinée par l’un des disciples d’Horta, rien que ça ! – cette adresse est parfaite pour une soirée en tête-à-tête au Châtelain. Si le lieu a été restauré avec soin, quelques éléments clin d’œil à la première fonction ont été conservés, conférant à l’adresse son caractère et un charme tout particulier, la Quincaillerie ayant ouvert ses portes en 1988. Sorte de brasserie haut de gamme, on y (re)découvre des spécialités franco-belges réalisées avec finesse avec un fort accent mis sur les produits venant de la mer.

On profite du cadre incroyable de l’endroit où l’on prend de la hauteur pour s’installer sur l’une des étroites mezzanines à l’étage qui s’ouvrent sur le bar Art Déco et la salle. Ce premier étage plus intimiste et privé est le lieu tout désigné pour passer une jolie soirée en amoureux.



Rue du Page 45, 1050 Ixelles

3. Les Caves d’Alex, le plus insolite

Ici, on ne prend pas de la hauteur, et on s’enfonce plutôt sous terre. Mais rassurez-vous, l’ambiance est loin d’être lugubre ici-bas. Dans ces splendides anciennes caves de négociants en vin on goûte à une cuisine française classique mais de qualité, aux portions généreuses tout en parcourant une épatante cartes de pinards qui saura vous convaincre.

Et sous le charmant plafond de briques voûté aux poutres apparentes, et face aux immenses foudres en chênes, Alex aux fourneaux et Hugues au tire-bouchon nous offrent une adresse de haute voltige qui vaut le détour. Le soleil brille sur la capitale? Ou envie de sortir des profondeurs? Pas de problème, plusieurs tables sont dressées dans le jardin de l’adresse pour les beaux jours.



Rue Eugène Cattoir 14, 1050 Ixelles

4. Odette en Ville, le grand classique

Simple et efficace, Odette en Ville est l’un des grands classiques bruxellois pour un moment gourmand à deux. Et ici, vous êtes sûr de faire mouche. Cadre chic mais sans en faire de trop, ambiance tamisée et éclairée à la bougie, le romantisme du lieu n’est plus à prouver. C’est d’ailleurs un spot prisé par les amoureux épicuriens de la capitale qui veulent s’offrir un petit tête-à-tête et se faire plaisir.

Dans nos assiettes, on fait le tour du monde. Bao de canard au foie gras, escargots et ceviche en entrée ou encore tataki de bœuf, pâtes à la truffe et côte de veau en plat, la carte nous emmène du Pérou à la Chine en s’offrant des détours en Italie et en France pour le plus grand bonheur de nos papilles.



Rue du Châtelain 25, 1050 Bruxelles.

5. La Bonne Chère, le plus gourmand

Ex-Idiot du village, la Bonne Chère continue d’officier dans les Marolles et s’inscrit dans la lignée de l’endroit (tout en offrant une cuisine plus maîtrisée). L’enseigne, avec sa salle verte et rouge, ses épais rideaux de velours et son charme authentique se prête sans mal à un rendez-vous amoureux.

Aux manettes du lieu? Un quatuor international qui fait des merveilles aux fourneaux et propose une cuisine de saison, ultra-créative avec un zeste de folie. Le menu de 6 services (à 65 euros) reste accessible et permet de faire durer le plaisir dans ce bistrot gourmand qui réjouit nos papilles. Une véritable pépite donc, à découvrir à deux sans tarder!



19 rue notre-seigneur, 1000 Bruxelles

6. Le Café des spores, le plus surprenant

Ici, le champignon est roi. En effet, au restaurant le Café des Spores, ce dernier est présent dans chaque assiette. Des amuses-bouches au dessert. Issus d’une agriculture belge, bio et locale au possible, variant en fonction des saisons. On arrose le tout de pinards nature provenant d’une jolie cave où les flacons sont choisis avec soin.



Et dans ce restaurant Saint-Gillois aux allures de bistrot à la lumière tamisée, on découvre le champignon sous toutes ses formes, des plus connus au moins connus dans un menu entrée-plat-dessert inspiré et accessible (39 euros par personne). On se précipite surtout à l’étage où l’ambiance, un brin plus feutrée, est chargée de promesses pour une charmante soirée en amoureux.



Chaussée d’Alsemberg 103, 1060 Saint-Gilles

7. Kamo, le plus envoûtant

L’un des seuls restaurants japonais étoilés de la capitale, Kamo vaut le détour et saura à coup sûr charmer votre moitié. Dans une décoration épurée, moderne et élégante, on découvre le Japon et sa cuisine raffinée dans des assiettes de très haute voltige qui offrent autre chose que les autres adresses japonaises de la capitale. Comme un cran au-dessus. Enfin plusieurs dans le cas de Kamo.

C’est que l’adresse se targue de vous offrir le meilleur de la gastronomie du pays du soleil levant. Travaillant avec des produits ultra-frais et de saison, on se laisse guider par le menu imaginé par le chef et qui sublime les saveurs Umami. Le must? S’attabler au bar-comptoir de l’adresse, juste devant les cuisines ouvertes et où la danse hypnotisante de la gestuelle des cuistots saura vous transporter.



Chaussée de Waterloo 550a,1050 Ixelles

