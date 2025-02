Enfant de YouTube

24 avril 2005. Un homme, vêtu d’un tee-shirt bleu marine et d’une veste sportswear s’apprête à modifier pour toujours le futur d’Internet. Comment? En postant la première vidéo sur YouTube. Elle dure 19 secondes. L’intéressé pose devant les éléphants du zoo de San Francisco. Un petit pas pour le Web, un grand bond pour plusieurs générations.

Vingt ans plus tard, le site est aujourd’hui devenu officiellement la première chaîne télé de France auprès des 15-49 ans. De l’autre côté de l’Atlantique, la génération Alpha en a fait sa plateforme préférée pour écouter… des podcasts. Si j’en crois mon temps d’écran passé dessus, il semblerait que j’y aie également succombé. Normal, elle offre quelque 800 millions (ou 1 milliard – les chiffres divergent) de contenus vidéo.

Derrière ce nombre vertigineux, se cachent autant de fenêtres ouvertes sur des ailleurs qu’il est devenu possible d’explorer. Ainsi, c’est grâce à elle que j’ai pu suivre mes premiers défilés en compagnie de Loïc Prigent ou visiter les ateliers Dior avec Lena Situations. J’y ai escaladé l’Everest avec Inoxtag, appris à cuisiner avec Pick Up Limes et j’en passe. J’ai ri aux éclats, pleuré parfois, fait des découvertes et surtout rêvé grâce à Jawed Karim, Chad Hurley et Steve Chen, les trois fondateurs de la plateforme qui ne se sont probablement jamais doutés que les éléphants de San Francisco iraient si loin. Joyeux anniversaire YouTube!