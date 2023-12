Mais pourquoi la Saint-Sylvestre s’appelle-t-elle comme ça ?

Un saint, alors qu’il ne s’agit pas d’une fête religieuse ? Oui Madame, oui Monsieur. Pour expliquer cela, c’est un certain Jules César que nous devons convoquer… tout en vous souhaitant déjà une excellente année !

C’est une tradition: à l’heure où la Saint-Sylvestre s’approche à grands pas, on s’interroge sur l’origine du terme… Saint-Sylvestre. Alors qu’on a tous en tête une image nette et précise de ce bon vieux Saint-Nicolas, aucun de nous n’est capable de mettre un visage sur ce mystérieux Saint-Sylvestre. Et même si on a l’impression d’avoir déjà entendu cette histoire cent fois, une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal, surtout quand on a déjà un peu de mousseux dans les veines.

Un brin d’histoire

Jules César, il s’appelait Jules César, et si certains disent qu’il ne portait pas de falzar pour qu’on voit ses belles jambes (ses jambes de superstar), le gaillard a surtout marqué l’Histoire par ses conquêtes et ses décisions intransigeantes.

Flash-back. Et retour à quelques décennies avant Jésus-Christ, époque où César décide soudainement de réformer le calendrier romain républicain afin que la durée moyenne de l’année soit de 365,25 jours (en gros, le précédent calendrier ne comportait que 355 jours et était jugé trop court pour couvrir toute l’année solaire). Sans surprise, l’empereur décide de donner son propre nom à sa création, donnant naissance au fameux calendrier julien.

Les Romains n’étant jamais les derniers pour festoyer, ils en profitent pour instaurer l’organisation de gigantesques banquets chaque dernier jour de l’an. Avec une croyance qui vaut ce qu’elle vaut : plus le nombre de plats servis lors de ces festivités est grand, plus l’année à venir sera prospère (yop la boum).

In memoriam

Le temps passe, César meurt mais les fêtes restent. Quelques siècles défilent et, soudainement, l’empereur Constantin le Grand se rend compte que César a oublié de donner un nom à ce jour pas comme les autres. Ça tombe bien : Constantin vient justement de se convertir au christianisme, acceptant au passage que la religion soit reconnue comme la foi officielle de l’empire romain.

Question à mille sesterces : qui donc, à ce moment précis, occupe le rôle de Pape ? Un certain… Sylvestre, qui occupera le Saint-Siège durant 22 ans avant de décéder le… 31 décembre 335. Ni une ni deux : les réjouissances du dernier jour de l’année prennent alors le nom de cet homme d’Eglise qui, sous son règne, connut la construction des premières basiliques à Rome. Vous savez tout. Il ne vous reste plus qu’à replacer cette histoire entre deux toasts… Qu’est-ce qu’on dit ?

