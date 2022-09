Chaleur, plages & hôtels de luxe : la Thaïlande est la destination idéale pour échapper à l’hiver

Pour échapper au froid (et au prix du gaz), beaucoup de Belges réfléchissent à partir en vacances cet hiver. Vous rêvez d’un paradis tropical loin des foules ? Une destination qui mêlerait farniente, découvertes culturelles, hôtels de luxe et fine gastronomie ? (Re)partez à la découverte de la Thaïlande, une perle de l’Asie du Sud qui a tellement à offrir. 5 excellentes raisons de réserver vos billets d’avion illico presto !

Ko Kang Kao island

1. Une nature spectaculaire

De gauche à droite : Panyi island, Phang Nga – Nui beach, Phuket – Bay of Phang Nga – Phi Phi island, Krabi

Grâce à ses 1001 paysages, entre plages de sable fin, cascades et rizières vallonnées, la Thaïlande est une destination très appréciée des amateurs de nature et de randonnée. Suite à la pandémie, le pays a connu une forte baisse de fréquentation touristique, permettant à sa flore de retrouver sa santé et sa splendeur d’antan. Si vous aimez passer votre temps à la plage, privilégiez la côte sud-ouest qui donne sur la mer Andaman (1,093 km de littoral). La meilleure saison pour profiter des plaisirs de la mer en Thaïlande se déroule de novembre à mars, cela tombe bien n’est-ce pas ? De Ranong à Satun, en passant par Phang-Nga, Phuket, Krabi et Trang : le pays compte de nombreuses plages de sable blanc et ses eaux cristallines de couleur émeraude qui font de lui une des destinations de rêve des amateurs de plongée. Filez aux archipels de Surin, Similan, Phi-Phi ou Lipe, enfilez votre masque, munissez-vous de votre tuba et plongez à la découverte d’une biodiversité sous-marine d’une richesse rare. Au large des côtes, se trouvent 562 îles et îlots formant un paysage idyllique qui invitent à la découverte.

De gauche à droite : Khao Sok national park, Surat Thani (Three brothers rocks) – Khao Yai national park, Nakhon Ratchasima (Hew Narok waterfall) – Doi Inthanon national park (forest bathing) – Doi Inthanon national park

Vous préférez vous ressourcer en forêt ? Alors ajoutez Doi Inthanon (à Chiang Mai) au sommet de votre liste de souhait. Ici, vous pourrez vous adonner à la randonnée en traversant des cascades et des villages authentiques de montagne. Classé patrimoine mondial de l’Unesco pour son incroyable biodiversité, Khao Yai (à Nakhon Ratchasima) est propice à l’observation des animaux sauvages, y compris les éléphants. Dans le sud, Khao Sok (à Surat Thani) fait partie des incontournables de la région. Visitez sa forêt primaire âgée de 16 millions d’années et admirez le coucher de soleil dans une oasis de sérénité : vous pouvez dormir dans un resort flottant installé sur l’immense lac. Un cadre enchanteur qui promet le plus magique des séjours ! La Thaïlande est une destination très verte puisque près de 30% de sa superficie est boisée et protégée par une cinquantaine de parcs nationaux.

De gauche à droite : River trip in Bangkok – Marble Temple (Bangkok) – Temple of Dawn (Bangkok)

2. Une culture vibrante et authentique

Anciennement appelée royaume de Siam, et enrichie par une histoire millénaire, la Thaïlande n’a jamais été colonisée et a su préserver son identité culturelle forte et unique.

The big reclining buddha at Wat Pho temple, Bangkok

Commencez votre séjour à Bangkok, la capitale, qui vous en mettra plein les yeux. Palais royaux aux toits étincelants ; temples bouddhistes multicolores plus magnifiques les uns que les autres et marchés fleuris typiques : la ville va éveiller tous vos sens. Ses rivières et canaux traversant ses quartiers populaires lui valent le charmant surnom de « Venise de l’Extrême-Orient ». Si vous aimez les visites culturelles, la Thaïlande est une destination de choix. Elle recèle d’innombrables attractions d’une beauté rare. Plusieurs de ses villes historiques, comme Sukhothai et Ayutthaya, sont d’ailleurs classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

Loy Kratong in Sukhotha

Très vivante et animée, la culture Thaïlande compte aussi de nombreux festivals. Parmi les incontournables, se trouve la Fête des Lumières (‘Loy Kratong’). Durant la nuit de pleine lune du 7 novembre 2022, les habitants lâcheront des lanternes en fleurs sur les rivières, un moment hors du temps aussi féérique que romantique. Pour cette occasion, les plus grands sites de la région sont décorés et illuminés. Autre événement incontournable de l’hiver : le nouvel an et ses feux d’artifices qui se reflètent sur le fleuve Chaopraya, à Bangkok.

De gauche à droite : Rooftop – Floating market – Market in Bangkok – Street Food – Thai food

3. Des expériences inoubliables à vivre

Doté d’une grande variété d’attractions et de services, la Thaïlande se prête à des activités diverses, offrant tous les bons ingrédients pour des vacances inoubliables entre amis, en famille ou en amoureux.

Les gourmets le savent déjà : la cuisine thaïe est l’une des meilleures au monde. Elle se déguste aussi bien dans la rue (lors d’un tuk-tuk food tour ou sur ses marchés) que dans les restaurants gastronomiques, le pays comptant 32 adresses étoilées au Guide Michelin ! Certains plats ont maintenant acquis une renommée mondiale, comme, par exemple, le Phad Thai, le Tom Yum Kung, le curry vert au poulet, le Som Tam, etc. Amateurs de sucré, goûtez aux délicieux fruits du pays et à son dessert national : le mango sticky rice, une spécialité douce et délicate à base de mangue, de riz gluant et lait de coco.

Après un bon repas, relaxez-vous dans un centre de massage traditionnel thaïlandais (Nuad Thai), une technique qui est aujourd’hui répertoriée patrimoine immatériel de l’humanité. De nombreux spas offrent des programmes authentiques à des prix imbattables.

Autre activité très populaire en Thaïlande, la location de yacht ou un catamaran (avec un capitaine si vous n’avez pas de permis de naviguer). Offrez-vous une excursion privée en bateau pour explorer la légendaire baie de Phang Nga, au milieu des pitons rocheux et forêts de mangroves. Pour les aventuriers moins téméraires, sachez que vous pouvez aussi dîner sur un navire qui descend le « fleuve des rois », à Bangkok. Vous vous délecterez d’un fabuleux dîner tout en admirant la beauté des monuments de la capitale. L’endroit rêvé pour une demande de fiançailles ou pour célébrer une occasion très spéciale !

Parce que Bangkok se découvre aussi depuis le ciel, sachez que la capitale compte de nombreux fabuleux rooftops où siroter des cocktails ou faire la fête jusqu’au petit matin. Admirez une vue imprenable depuis de luxueux bars et trinquez à votre merveilleux séjour.

De gauche à droite : Intercontinental Phuket – Four Seasons Chiang Mai – Six Senses Yao Noi

4. Un séjour de luxe abordable

C’est un argument indéniable : le pays compte de nombreux hôtels de luxe à prix accessible. Ce n’est pas étonnant si les plus grandes et luxueuses chaînes hôtelières du monde (comme Four Seasons, Six Senses, Anantara, Intercontinental, Como, Sofitel, Kempinsky, Hyatt, Peninsula, etc.) se sont installées en Thaïlande et y ont fait construire des resorts exceptionnels. Leurs tarifs y sont 2 à 3 fois moins onéreux que dans de grandes villes européennes tout en garantissant des prestations 5 étoiles. Si vous rêvez d’un séjour 100% personnalisés avec des excursions sur-mesure, sachez que le pays compte de nombreuses agences spécialisées de qualité, comme Asian Trails, Exo Travel, EAsia, Diethelm, Abercrombie & Kent, Destination Asia, etc. Ils se feront un plaisir de réaliser vos rêves et vos envies.

Nong Thaley lake, Krabi

5. Une hospitalité qui réchauffe le cœur

Surnommé « le pays du sourire », la Thaïlande est connue et appréciée pour son sens de l’accueil et la qualité de ses services. La meilleure manière de visiter le pays et de découvrir l’hospitalité thaïe authentique est de pratiquer le tourisme local (Community-based tourism). Visitez des petits villages du pays, achetez vos souvenirs auprès d’artisans et séjournez chez des locaux. A titre d’exemple, à Baan Rim Klong Homestay (à Samut Songkram), les visiteurs apprennent à fabriquer le sucre à partir de la sève de cocotier et à planter des mangroves pour agrandir la forêt côtière. Les efforts sont récompensés par un bon repas au marché flottant et une nuit dans une maison située au milieu des plantations illuminées par les lucioles. Au village de Tung Yi Peng sur l’île de Ko Lanta (à Krabi), les hôtes vous réveillent avant l’aube pour une promenade matinale dans un bateau traditionnel pour admirer le lever du soleil sur un lac – un moment magique. Au village de Mae Kampong (à Chiang Mai), les villageois vous guident vers la chute d’eau locale et vous font visiter leur joli temple situé au milieu d’un ruisseau. Vous pourrez les aider à cueillir des feuilles de thé ou à récolter des graines de café avant de goûter au fruit de votre travail : un délicieux espresso fraîchement préparé que vous allez siroter au sommet d’une montagne avec une superbe vue sur une vallée verdoyante… Séjour 100% luxe dans un hôtel du pays ou immersion dans la vie d’un local, la Thaïlande vous promet un voyage unique et inoubliable. Alors, on part quand ?

Mae Kam Pong village, Chiang Mai