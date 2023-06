De la fondue au dîner étoilé

Les fins gourmets le savent : la Suisse regorge de bonnes tables ! De la fondue traditionnelle au repas étoilé, tout y est axé sur le « produit ». Quant à Lausanne et Genève, elles affichent de surcroit une véritable diversité culinaire. L’assiette, le vin, la nature : elle en a des atouts, la Suisse !

Le Lavaux ©Switzerland Tourism

Les villes de Lausanne et Genève sont assez proches l’une de l’autre pour être combinées lors d’un citytrip. On peut dès lors déjeuner léger à Genève avec vue sur le Jet d’Eau et, le même jour, réserver une table chez le chef triplement étoilé, Franck Giovannini, à Lausanne ! Alléchante proposition, n’est-ce pas ?

La vielle ville de Lausanne ©Christian Meixner Fotografie

La petite ville la plus savoureuse du monde

Lausanne est la capitale mondiale des Jeux Olympiques, mais les amateurs de vin s’y pressent surtout pour ses vignes cultivées sur les rives ensoleillées du lac Léman. Cinq domaines viticoles bordent en effet la périphérie de la ville, un fait unique en Suisse. Laissez-vous séduire par les pittoresques villages viticoles de Lavaux, facilement accessibles en transports en commun depuis Lausanne. L’occasion de profiter d’une dégustation dans les caves à vin. Des bons crus qui s’accompagnent de spécialités régionales servies dans des brasseries anciennes ou dans des gastropubs…

Les Jardins du Vieux-Lausanne ©Christian Meixner Fotografie

Lausanne compte des centaines de restaurants, classiques et branchés où de jeunes chefs rivalisent de créativité. La ville invite également à découvrir des terrasses accueillantes, des bistrots animés et des bars perchés sur les toits. L’offre gastronomique ? Parcourez les guides Michelin et Gault&Millau et réservez votre table à temps. Par chance, l’offre culinaire y est diversifiée et s’adresse à tous les budgets.

De la fondue à la cuisine raffinée

Fondue au Crown Plaza de Genève ©Switzerland Tourism

A moins d’une demi-heure de train de Lausanne, Genève n’est pas en reste. Et son statut de ville internationale ne lui empêche nullement de distiller une véritable atmosphère suisse. Dans la vieille ville, on savoure une authentique fondue au fromage et, au hasard d’une bonne table, on comprend pourquoi Genève jouit d’une réputation de ville gastronomique de premier plan ! Genève accueille en effet pas moins de 12 restaurants étoilés et de renom. Les bonnes tables italiennes, thaïlandaises ou japonaises, végétariennes ou végétaliennes, y sont légion. Saviez-vous qu’à l’instar de Lausanne, Genève possède également des vignobles. On vous conseille vivement de déguster le vin suisse… en Suisse, évidemment ! Les occasions ne manquent pas : festival, atelier, week-end caves ouvertes, promenade œnologique ou simple promenade de dégustation de vin, il y en a pour toutes les envies.

Sur les marchés

Vieille ville de Winterthur ©Switzerland Tourism

De nombreux marchés locaux invitent à découvrir les produits de qualité du terroir suisse. Notamment ceux de Winterthur, cité moins connue à une courte distance en voiture ou en train de Zurich. Winterthur se veut une ville animée et multiculturelle. Elle abrite de nombreux restaurants internationaux, des événements culturels et des musées dont celui de la photo et le Technorama (le Musée des sciences).

Où loger ?

©Hôtel d’Angleterre, Genève

En Suisse, l’hébergement est aussi diversifié que l’offre culinaire. Le pays jouit en effet d’une longue tradition hôtelière aux prestations remarquables. Ainsi ces deux élégantes demeures : l’Hôtel d’Angleterre à Genève ou le Grand Hôtel du Lac à Vevey (à deux pas de Lausanne). Vous préférez rester à Lausanne? Le Château d’Ouchy où savourer un délicieux repas avec vue sur le célèbre lac, est enchanteur ! Vos valises sont prêtes ?

Plus d’informations sur les villes suisses.

