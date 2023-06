Le Tessin, balade en Suisse italienne

Bienvenue à Ascona et Locarno, deux villes ensoleillées du Tessin, le canton helvétique qui ouvre la porte du Sud aux gens du Nord. Ici, le risotto remplace la raclette et les châtaigniers côtoient avec bonheur palmiers et fleurs exotiques. Quant au lac Majeur d’une beauté enchanteresse, il invite à savourer la dolce vita …

©Alessio Pizzicannella

Partir à Locarno et à Ascona, c’est prendre des vacances dans le « Sud ». Et pour cause : la douceur du climat du lac Majeur, les plages de sable blanc, les vallées spectaculaires qui s’étirent jusqu’aux Alpes, la diversité des attractions touristiques et une grande tradition d’hospitalité font du Tessin, l’une des destinations touristiques préférées de Suisse.

La dolce vita à Locarno

©Alessio Pizzicannella

Dans cette partie méridionale de la Suisse, les locaux parlent italien et savourent la dolce vita avec passion. Dégustez un espresso sur une jolie place et sentez la chaleur du soleil sur votre peau. Eh oui, Locarno a été officiellement décrétée ville la plus chaude de Suisse, avec 2300 heures d’ensoleillement par an ! La ville s’articule autour de la Piazza Grande et invite à découvrir de pittoresques ruelles étroites et animées, garnies de boutiques et de restaurants. Le célèbre Locarno Film Festival est organisé chaque année sur cette grande place. Au bord de la vieille ville, se dresse le Château Visconti, une forteresse du 12e siècle dont un cinquième du site a été préservé dans son état d’origine.

La promenade au bord du lac d’Ascona

©Alessio Pizzicannella

Ascona n’a rien à envier à Locarno : les deux villes pittoresques sont côte à côte, simplement séparées par la rivière Maggia. Ascona se situe à quelque 196 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait la ville la plus basse de Suisse. Comme à Locarno, on se perd volontiers dans des ruelles étroites, on découvre une vieille ville, on se balade le long du lac, on s’attable à une terrasse de café ensoleillée ou on s’installe dans un restaurant à la façade colorée. Dans la vieille ville, ne manquez pas l’église de San Pietro e Paolo, une jolie église romane du XVIe siècle.

Ascona et Locarno se trouvent sur la rive nord du lac Majeur. Grâce aux étés chauds et aux autres saisons relativement douces, on pratique ici presque tous les types de sports nautiques. Une excursion en bateau sur le lac Majeur ravira les moins sportifs.

Des vacances sportives

©Alessio Pizzicannella

Ascona et Locarno constituent la base idéale pour des vacances sportives en famille ou entre amis. C’est en effet l’occasion de découvrir les montagnes environnantes et de profiter d’une vue incroyable. Pas moins de 1 400 kilomètres de sentiers pédestres vous attendent ! Les plus aventureux pourront ajouter à leur palmarès des expériences inoubliables telles que le vélo, le VTT, la voile, le canyoning et le parapente.

En train vers le « Sud »

La région offre des loisirs attractifs et des hébergements de tous types et pour tous les budgets. A l’instar du reste de la Suisse, le Tessin est également facilement accessible en train. Des villes charmantes, une délicieuse cuisine locale, des plages de sable blanc agrémentées de palmiers, … que demander de plus ? Faites vos valises, le « Sud » vous attend.

Lire aussi : De la fondue au dîner étoilé